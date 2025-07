La Yuasa Battery al ’volleymercato 2025’

Si è aperta ufficialmente ieri la tre giorni di Volleymercato 2025 in programma allo Zanhothel di Bologna, il primo evento ufficiale della stagione di Superlega edizione 2025-2026. Non poteva mancare la Yuasa Battery Grottazolina con una folta comitiva guidata dal presidente Rossano Romiti, insieme al responsabile comunicazione e relazioni esterne Fabio Paci, alla social media manager Dania Spinosi, alla segretaria Paola Esposito, al court manager Andrea Nicolini e al ledwall manager Stefano Presenti. Tanti i corsi, i workshop da seguire per approfondire varie tematiche che vanno dalla segreteria alla comunicazione, tutti inerenti l’organizzazione interna dei club della Serie A di volley soprattutto alla luce delle recenti novitĂ tecnologiche che continuano ad aggiungersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery al ’volleymercato 2025’

