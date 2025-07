Minaccia la sua ex avvocata per l'eredità della madre e le ruba il pc | 31enne arrestato

La polizia ha arrestato un 31enne del Basso Lodigiano con l'accusa di rapina impropria. L'uomo avrebbe minacciato la sua ex avvocata per costringerla a convincere la madre a dargli una fetta dell'eredità e le avrebbe rubato il computer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

