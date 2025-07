Volley B1 donne l’allenatore ricomincia con grande entusiasmo Vtb Ghiselli riparte | Fiero di questo club

E’ tempo di ufficializzazioni, in casa Volley Team Bologna e la prima è quella del tecnico del tecnico Fabio Ghiselli, che dopo la conquista di Coppa Italia e promozione in A2 ha deciso di ripartire con il club rossoblù, nonostante la rinuncia alla categoria e la ripartenza dalla B1. "Essere una certezza mi rende ancor più fiero di quanto fatto fino ad oggi per questa società : ringrazio per la fiducia. Nella stagione alle porte dovremo trovare nuovi equilibri, partiremo con qualche certezza in meno, ma con più margini di crescita e il cammino sul campo dovrà definire il nostro nuovo valore. Ma la conferma di buona parte delle ragazze e dello staff sarà un valore aggiunto enorme che insieme alle new entry mi regala sensazioni positive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

