Ha affidato il proprio punto di vista ad un comunicato stampa la Fermana FC per sgombrare il campo da dubbi in merito alla copertura finanziaria dell’omologa che ha ricevuto da pochi giorni l’ok del Tribunale di Fermo. "In merito alle allarmanti notizie apparse dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti la Fermana FC intende precisare che tali notizie sono assolutamente false e prive di qualsiasi fondamento. Le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei creditori coinvolti nell’operazione (Inps, Inail, Agenzia Entrate, Credito Sportivo) sono già state reperite". Nulla da dire a tal proposito se non ribadire il fatto che più volte quanto scritto dalla società era già stato scritto su queste colonne: in merito all’omologa le coperture ci sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "I soldi per il pagamento dei creditori sono già reperiti"

