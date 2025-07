Roma settimana chiave per Ferguson | accordo col giocatore ma il Brighton chiede l’obbligo

Potrebbe essere la settimana decisiva per Evan Ferguson. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Brighton ha giĂ dato il suo assenso al trasferimento alla Roma, ma manca ancora l’accordo tra i due club. Il nodo riguarda la formula del riscatto: i Seagulls spingono per un obbligo, mentre la Roma preferisce un diritto di riscatto. Anche la valutazione economica è distante: Massara è fermo a 25 milioni, mentre gli inglesi chiedono tra i 40 e i 45 milioni di euro. Le parti continuano a trattare per trovare un punto d’incontro, ma servirĂ uno sforzo da entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, settimana chiave per Ferguson: accordo col giocatore, ma il Brighton chiede l’obbligo

Roma, adesso Gasp alza la voce. Si prova a chiudere per Wesley - Il tecnico non è molto contento di come è stato avviato il mercato viste le 7 cessioni e lo zero alla casella acquisti. Lo riporta msn.com