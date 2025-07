Milan affare da oltre 100 milioni | il prezzo è fissato

In casa rossonera il mercato deve ancora svoltare e nel frattempo ecco che il prezzo del giocatore è stato fissato L’arrivo di Luka Modric ha portato entusiasmo, ma certamente non può bastare. Il centrocampista croato approda al Milan a parametro zero, pronto a coronare il sogno di giocare per la squadra per cui tifava da bambino, quella del suo idolo Zvonimir Boban. Milan, caccia alla punta: si complica Jackson (LaPresse) – Calciomercato.it Oltre a Modric e Ricci però non ci sono altri nuovi innesti ufficializzati dal club rossonero, che ora dovrĂ cercare di regalare nuovi volti a Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, affare da oltre 100 milioni: il prezzo è fissato

In questa notizia si parla di: milan - prezzo - fissato - affare

Calciomercato Milan, Abraham out e Lucca in? Sì, ma non a quel prezzo lì … - Lorenzo Lucca potrebbe arrivare al Milan nel calciomercato estivo nel caso in cui non si concretizzi la conferma di Tammy Abraham.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

Calciomercato Milan, Reijnders-City: l’esperto conferma. Ma sul prezzo … - L'esperto di calciomercato ha fatto chiarezza sull'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan

Calciomercato Milan, dal Belgio arrivano critiche per Archie Brown: Era davvero un affare? Il nuovo acquisto del Fenerbache Archie Brown ha ricevuto molte critiche dal Belgio per la sua negativa scorsa stagione Vai su Facebook

Napoli e Milan in pressing su Nunez: le cifre dell'affare; Due club di Premier su Saelemaekers: la Roma pronta a sacrificare Mancini pur di averlo; Gioielleria Udinese, da Solet a Bijol e Lucca: prezzo fissato. Sulla punta derby Inter-Milan.

Milan, affare da oltre 100 milioni: il prezzo è fissato - Il centrocampista croato approda al Milan a parametro zero, pronto a coronare il sogno di giocare per la squadra per cui t ... Lo riporta calciomercato.it

Vlahovic Milan, Allegri insiste per il serbo! Affare possibile ma solo a due condizioni. Ecco quali - Vlahovic Milan, Massimiliano Allegri insiste per l’attaccante serbo della Juve: l’affare è possibile solo a queste condizioni Il sogno di vedere Dusan Vlahovic indossare la maglia rossonera del Milan ... Si legge su milannews24.com