La Francia vuole tagliare due giorni di festa per fare cassa

Eliminare due giorni festivi per evitare una crisi come quella che una decina di anni fa ha travolto la Grecia. È cosi che il premier francese François Bayrou intende preparare il Paese alla manovra finanziaria per il 2026, un'iniziativa da circa 44 miliardi finalizzata a risanare le disastrate finanze pubbliche della Francia. " È l'ultima fermata prima del precipizio, prima di essere schiacciati dal debito ", ha detto ieri il capo del governo transalpino a legislatori e membri del gabinetto guidato dal presidente Emmanuel Macron. Il debito pubblico di Parigi ha raggiunto il 114% del prodotto interno lordo - il terzo più alto della zona euro dopo Grecia e Italia - e per invertire la rotta nei prossimi anni le autorità francesi intendono congelare le spese non militari e incoraggiare la popolazione " a lavorare di più ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Francia vuole tagliare due giorni di festa per fare cassa

