Estate di lavori in strada Gherbella previsto un cantiere di 40 giorni

La Giunta comunale ha stanziato 300mila euro per importanti lavori sulla Gherbella, ce negli ultimi anni ha già subito diversi interventi, ma e cui problematiche non sono state risolte. Attualmente, è infatti stato predisposto un restringimento di carreggiata in corrispondenza di un punto in cui. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - gherbella - estate - strada

Si rompe una condotta idrica, notte di lavoro in strada Gherbella; COMPLANARINA, RIAPRE IL CAVALCAVIA DI STRADA PAGANINE; La ’scorciatoia’ per Modena Sud Complanarina, lavori a Paganine.

Anas, stop in estate lavori in gallerie strada Jonio-Tirreno - "In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi nella parte alta della stagione estiva, Anas sospenderà gli interventi di riqualificazione delle gallerie 'Limina' e 'To ... Scrive msn.com

Via ai lavori sulla strada 429 bis. Un milione e 400mila euro la spesa - Un milione e 400mila euro la spesa Si parte martedì con una manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento della pavimentazione. Secondo lanazione.it