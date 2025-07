Ieri sera, nel corso del meeting internazionale " Spitzen Leichtathletik Luzern " disputato in Svizzera, Zaynab Dosso è giunta seconda sui 100 metri in 11’’24. Non è stata un prova complessivamente stupenda, vento praticamente nullo e tutte che non sono andate fortissimo: basti pensare che su una ventina di ragazze nelle varie serie, solo una ha colto il personale, segno di una pista poco reattiva. Ha vinto la giamaicana Jonielle Smith in 11’’12, con la Dosso un po’ distante a 11’’24; poi Camille Rutherford (BAH) in 11’’31, Salomé Kora (SUI) in 11’’35 e Kemba Nelson in 11’’36. Intanto domattina iniziano a Bergen, in Norvegia, i campionati europei d’atletica leggera categoria under 23, quella che in Italia viene denominata anche categoria Promesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dosso seconda nei cento a Lucerna. Europei U23, fari su Osagie e Cornali