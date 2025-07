Medici di medicina generale e criticità | se ne parla in un' assemblea pubblica a Predappio

Lo Spi Cgil Forlì-Cesena e la Cgil Forlì-Cesena promuovono un’assemblea cittadina a Predappio per discutere con la popolazione le problematiche legate alla presenza dei medici di medicina generale nel territorio comunale. L’incontro si terrĂ giovedì alle ore 20.30 presso la Sala Europa, in Via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Marche, chiuso accordo su fondo residuo con i sindacati medici di medicina generale -  “Abbiamo chiuso un i mportantissimo accordo con i sindacati dei medici di medicina generale sul fondo residuo” e “a breve chiuderemo anche un accordo integrativo regionale (AIR)”.

Intesa San Raffaele-università di Medicina di Tirana per i futuri medici e la ricerca sanitaria - (Adnkronos) – Un impegno congiunto sull'asse Italia-Albania per i futuri medici e la ricerca in campo sanitario.

Emergenza territoriale, pre-accordo in Toscana con i medici di medicina generale: +34 euro l'ora - Via libera in Toscana al pre-accordo con la medicina generale che anticipa, nelle more della definizione del patto integrativo regionale, alcune prime misure previste dall’accordo collettivo nazionale recentemente reso esecutivo dall’intesa Stato Regioni.

