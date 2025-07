Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius (SPD), dopo una visita al Pentagono all’inizio della settimana, ha reso noto che il suo governo ha espresso con una “ letter of request ” agli Usa l’intenzione di acquistare sistemi missilistici “Typhon”. È una soluzione intermedia prima che anche in Europa siano sviluppate armi con capacità analoghe, per cui saranno necessari da sette a dieci anni. Il sistema sviluppato dalla Lockeed Martin nel 2023 è costituito da quattro contenitori di lancio mobili, un’unità di comando e veicoli di supporto; è idoneo sia per missili da crociera “ Tomahawk ” che “ SM-6 ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, la Germania vuole comprare dagli Usa di Trump i sistemi missilistici Typhon: sono in grado di colpire in Russia