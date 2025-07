L' inflazione nel Regno Unito a giugno sale al 3,6%

L'inflazione a giugno nel Regno Unito sale al 3,6% su base annuale, dal 3,4% di maggio. Il dato è peggiore delle stime degli economisti. Su base mensile, l' indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,3%, rispetto a un aumento dello 0,2% del mese precedente e dello 0,1% nel giugno 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'inflazione nel Regno Unito a giugno sale al 3,6%

L'inflazione francese in giugno cresce oltre le stime - In giugno l'inflazione in Francia si è mossa di qualche frazione oltre le previsioni degli analisti. L' indice annuale armonizzato dei prezzi è salito dello 0,8% contro una stima dello 0,7%, l' indice non armonizzato è cresciuto dello 0,9% rispetto a una previsione sempre dello 0,7%.

L'inflazione risale, all'1,7% a giugno - A giugno 2025, secondo le stime preliminari, l' inflazione sale leggermente portandosi all'1,7% dall'1,6% di maggio.

Sorpresa sull’inflazione nel Regno Unito: le speranze per il taglio dei tassi della BoE in diminuzione; GBP/USD in rialzo - Inflazione più elevata oscura le prospettive della BoE; i dati su salari e occupazione sono ora fondamentali per l’orientamento della politica monetaria. Lo riporta fxempire.it