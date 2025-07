Ciclismo - Giovanili Memorial Mori | successo

Diego Della Polla (Coltano Grube) tra gli "Esordienti" primo anno (13 anni), Niccolò Iacopi del Pedale Toscano Ponticino tra gli "Esordienti" secondo anno (14 anni) ed Emanuele Favilli della Iperfinish di Fucecchio tra gli "Allievi" (15-16 anni) sono i nuovi campioni toscani 2025, al termine della terza edizione del Memorial Rossano Mori, disputatosi a Pieve Fosciana, con prolungamento sulle strade della Valle del Serchio, organizzato dal Montecarlo Ciclismo, con il patrocinio del Comune di Pieve Fosciana. Il primo titolo per gli Esordienti di 13 anni (39 i partenti) è stato conseguito da Diego Della Polla che ha staccato tutti al gran premio della montagna e ha vinto con 23" su Gabriele Cavallini (Empolese) e 26" su Leonardo Bonuccelli (Piano di Mommio); quindi Santini e Verdini.

