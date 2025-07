Pugilato Piazza Saffi la grande notte dell’Edera

Nelle serate dei ‘Mercoledì in Corso’, torna il pugilato in piazza Saffi. Organizzato dall’Edera, l’appuntamento tradizionale ’Boxe sotto le stelle’ a partire dalle ore 20 offrirà un interessante confronto tra pugili della società forlivese e una formazione pugliese. Il maestro Nino Fiumana è riuscito a costruire un programma con sei match tra pugili Elite e cinque Under 17. Il cartellone vedrà per la prima volta dopo decenni solo elementi dell’Edera boxe e della palestra affiliata Baroni Boxe, la nuova struttura sportiva aperta recentemente alla Panighina di Bertinoro (è intitolata a Vincenzo Baroni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pugilato. Piazza Saffi, la grande notte dell’Edera

In questa notizia si parla di: edera - pugilato - piazza - saffi

Pugilato. Edera e Comune preparano ‘Boxe sotto le stelle’ - Procedono a gonfie vele gli appuntamenti dei ‘Mercoledì in corso’, finora ricchi di eventi tra musica, sport e spettacoli.

ì Mercoledì in Piazza Saffi torna , giunto alla sua III Edizione! Una serata adrenalinica, con 9 match interregionali di pugilato olimpico: i pugili di Fitness EDERA BOXE FORLÌ asd si sfidera Vai su Facebook

Pugilato. Piazza Saffi, la grande notte dell’Edera; Talento in fuga. Hlieb, pugile ucraino accolto dall’Edera: salirà sul ring in piazza; Forlì, sport: pugilato, torna il ring in piazza Saffi.

Pugilato. Piazza Saffi, la grande notte dell’Edera - Organizzato dall’Edera, l’appuntamento tradizionale ’Boxe sotto le stelle’ a partire dalle ore 20 offrirà un interessante ... sport.quotidiano.net scrive

Pugilato. Edera e Comune preparano ‘Boxe sotto le stelle’ - In tre ore, otto incontri che vedranno i forlivesi opposti ai pugliesi di Quero ... Secondo msn.com