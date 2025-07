Oro in aumento contratto agosto a 3.345 dollari +0,25%

In aumento in avvio il prezzo dell'oro: il contratto con consegna ad agosto è a 3.345 dollari l'oncia (+0,25%). Il contratto spot a 3.335,93 dollari l'oncia (+0,34%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oro in aumento, contratto agosto a 3.345 dollari (+0,25%)

In questa notizia si parla di: contratto - dollari - aumento - agosto

Rooney opinionista al posto di Lineker, ma dietro la firma con la BBC c’è di più. L’ex attaccante sbarca a “Match of the Day” con un contratto da 800.000 dollari. Meglio in tv che in panchina… - Rooney opinionista al posto di Lineker, ma dietro la firma con la BBC c’è di più. L’ex attaccante sbarca a “Match of the Day” Dalla panchina allo studio televisivo, Wayne Rooney è pronto per un nuovo, prestigioso capitolo della sua carriera.

Eni, accordo con l’algerina Sonatrach. Contratto da 1,35 miliardi di dollari - MILANO Missione ad Algeri per l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (nella foto), che incontra il presidente della repubblica Abdelmadjid Tebboune e sigla un accordo di partnership con la compagnia nazionale Sonatrach.

A Webuild contratto da 337 milioni di dollari negli Usa - Nuova aggiudicazione per Lane, controllata americana di Webuild, che ottiene un contratto da 337 milioni di dollari (288 milioni di euro circa) per la progettazione e la realizzazione di lavori di ampliamento e ammodernamento lungo la Interstate 85 (I-85) nella Contea di Gaston, Carolina del Nord, negli Stati Uniti.

La Commissione europea presenta linee guida volontarie per l'IA. Multinazionali critiche. Regole in vigore da agosto. Vai su Facebook

Oro in aumento, contratto agosto a 3.345 dollari (+0,25%); Oro in aumento, contratto agosto a 3.345 dollari (+0,25%); L'oro è a 3.330,60 dollari l'oncia (+0,29%).

Oro in aumento, contratto agosto a 3.345 dollari (+0,25%) - In aumento in avvio il prezzo dell'oro: il contratto con consegna ad agosto è a 3. Da quotidiano.net

L'oro è a 3.330,60 dollari l'oncia (+0,29%) - Oro in lieve aumento in avvio di giornata: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3. Da ansa.it