Basket. Ecco il Summer Hoops.

Dieci giorni di basket vero, di buon livello, con atleti di qualità che popolano le migliori squadre del territorio in autunno inverno. È il Summer Hoops ed è ormai una tradizione per chi ama la palla a spicchi estiva a Rimini. A San Giuliano dieci giorni a tutto gas tra il 18 e il 27 luglio compresi. Si comincia con l' All Star Game nella serata del 18, con in campo la squadra Caffè del Borgo e quella Tiki Taka. Nella prima, guidata da Ravello e Gentili, giocatori 'millennial', che siano nati almeno nel 2000 (e annate successive). Nella seconda, con due guest star come Francesco Bedetti e Luca Pesaresi al timone, i meno giovani.

Valtellina Summer League: il grande basket e volley animano l'estate della provincia di Sondrio - Presentata ufficialmente nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio, l’edizione 2025 della Valtellina Summer League, la manifestazione sportiva estiva che unisce grandi eventi di pallacanestro e pallavolo, formazione giovanile e promozione turistica.

Il campione di basket Simone Fontecchio torna a Pescara per il Summer camp "Nba Basketball School Italy" - Occasione imperdibile per i giovani appassionati di pallacanestro: dal 13 al 15 luglio il palaElettra II di Pescara ospiterà "Summer Experience: 3 giorni con Simone Fontecchio", un appuntamento straordinario che vedrà protagonista l’unico giocatore italiano attualmente in Nba.

