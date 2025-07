La Canottieri Pesaro fa incetta di medaglie nella seconda tappa dell’Adriatic Cup 2025

Lo specchio d’acqua antistante la sede della Canottieri ha fatto da cornice, domenica scorsa, alla 2ÂŞ tappa dell’ Adriatic Cup 2025, storico trofeo di coastal rowing endurance inserito nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio. A sfidarsi, lungo un percorso di 4.000 metri tracciato tra la sede e Piazzale della LibertĂ , c’erano 150 atleti in rappresentanza di societĂ provenienti da tutta Italia: Marche (SC Pesaro, LNI San Benedetto, LNI Porto San Giorgio), Abruzzo (LA Pescara, Giulianova), Puglia (CC Barion), Lazio (Navalia), Campania (CC Posillipo) e Friuli (San Marco). La Canottieri Pesaro, organizzatrice e padrona di casa, ha ottenuto un ottimo bottino, portando tutti gli equipaggi sul podio e conquistando 8 medaglie d’oro, 2 d’argento e una di bronzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Canottieri Pesaro fa incetta di medaglie nella seconda tappa dell’Adriatic Cup 2025

