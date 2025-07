In autunno l’omaggio organizzato dall’Aci al decennio 1996-2006 gli anni d’oro della Ferrari Gran Premio Storico d’Italia | tutti al Mugello

Nell'autunno 2026, l'Italia ospiterĂ un nuovo evento automobilistico di rilevanza internazionale: il Gran Premio Storico d'Italia. Un Gran Premio Storico concepito per celebrare la ricchezza del patrimonio sportivo automobilistico italiano e, in particolare, quello della leggendaria Scuderia Ferrari. Organizzato sotto l'egida dell' Automobile Club d'Italia (ACI), dal 2 al 4 ottobre 2026 all' Autodromo Internazionale del Mugello, questo Gran Premio Storico aspira a diventare un appuntamento imperdibile nel calendario delle competizioni storiche. Il progetto, che si svolgerĂ con la collaborazione della Ferrari, è affidato a HVM Racing, giĂ riconosciuta per la sua esperienza nell'organizzazione di eventi storici, che curerĂ il coordinamento sportivo e la promozione dell'evento in stretta collaborazione con il circuito del Mugello, impianto di proprietĂ della Casa di Maranello che ha nel Mondiale di MotoGp il suo appuntamento clou annuale.

