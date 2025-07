Ogni giorno che passa il sogno Lukas Aukstikalnis prende sempre più corpo per la Fabo Herons Montecatini. Sono ore decisive per conoscere il destino di quello che è stato votato come il miglior giocatore dell’ultima Serie B Nazionale, il quale però sembra aver già fatto la propria scelta. Il lituano, eroe della promozione in A2 con la Liofilchem Roseto, squadra nella quale sicuramente non spenderà il prossimo anno della sua carriera, è stato oggetto del desiderio della rinnovata e super ambiziosa Virtus Roma, la prima a muovere passi concreti per cercare di assicurarsi il cestista baltico. Con fisiologico e comprensibile ritardo, visto che la loro stagione si è conclusa il 22 giugno (ovvero più di un mese dopo quella dei capitolini), anche gli aironi montecatinesi si sono fiondati su Aukstikalnis, ovvero subito dopo aver capito che la partita per l’acquisizione del giocatore non era affatto chiusa e che le iniziali speranze di permanenza in riva all’Adriatico del futuro protagonista dell’intrigo di mercato dell’estate non sarebbero state soddisfatte dal club rosetano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fabo-Aukstikalnis, fumata bianca vicina. Accordo trovato, Virtus Roma battuta