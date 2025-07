Stadio Il punto sui lavori di rifacimento della Curva Nord Pasciuti | Siamo in fase d’arrivo con la fase progettuale Vorremmo giocare la prima di campionato in trasferta

Il ds Pasciuti ha fornito anche un’istantanea dello stato dell’arte riguardo ai lavori di rifacimento della Curva Nord (nella foto). "L’amministrazione comunale sta portando avanti tutta la fase progettuale. Siamo in dirittura d’arrivo con la fase esecutiva e parallelamente l’amministrazione si sta occupando della parte autorizzativa perchĂ© c’è un progetto ma servono anche i nullaosta ovvero i famosi “pareri positivi” e solo una volta che ci saranno gli ok di tutti gli enti che sono interessati (Vigili del Fuoco, Asl, ecc.) inizieranno i lavori. Lo stadio, inoltre, quest’anno ha festeggiato i 70 anni di vita e quindi dovrĂ avere il parere positivo della Soprintentenza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stadio Il punto sui lavori di rifacimento della Curva Nord. Pasciuti: "Siamo in fase d’arrivo con la fase progettuale. Vorremmo giocare la prima di campionato in trasferta»

In questa notizia si parla di: fase - lavori - stadio - rifacimento

Palestra Buonarroti: lavori in fase conclusiva, a fine estate la riapertura - Proseguono a pieno ritmo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra “Buonarroti”, struttura storica della città destinata alle attività scolastiche e sportive, che da circa 2 anni è interessata da un importante opera di ristrutturazione.

Palestra Buonarroti: lavori in fase conclusiva, a fine estate la riapertura - Proseguono a pieno ritmo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra “Buonarroti”, struttura storica della città destinata alle attività scolastiche e sportive, che da circa 2 anni è interessata da un importante opera di ristrutturazione.

Palestra Buonarroti: lavori in fase conclusiva - Arezzo, 10 maggio 2025 – Proseguono a pieno ritmo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra “Buonarroti”, struttura storica della città destinata alle attività scolastiche e sportive, che da circa 2 anni è interessata da un importante opera di ristrutturazione.

#Caorle – Manutenzione straordinaria per la pista di atletica dello Stadio Chiggiato Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione dello Stadio Comunale “Chiggiato” di Caorle. Dopo l'avvio del rifacimento del secondo campo da gioco, dove a breve sar Vai su Facebook

Via alla seconda fase dei lavori per rifare i marciapiedi in via Libertà : pesanti modifiche a due linee Amat; Arena Garibaldi, affidati i lavori per l’aumento di capienza della Curva Nord. In via di conclusione l’intervento per la riapertura del settore di Gradinata interdetto; Stadio, obiettivo 12.500 posti: le 4 fasi da completare per ospitare la Serie A.

Via alla seconda fase dei lavori per rifare i marciapiedi in via Libertà: pesanti modifiche a due linee Amat - Cambieranno il loro percorso in centro il 101 e l'806, ovvero gli autobus maggiormente utilizzati dai cittadini, soprattutto in estate. Riporta palermotoday.it

Lo stadio Minelli si rinnova. Lavori per oltre un milione - Pavullo, si partirà dal rifacimento del campo da calcio con erba sintetica. Secondo ilrestodelcarlino.it