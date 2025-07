Garlasco il verbale dei soccorritori | cos’è successo a casa Poggi

– Nell’ambito delle indagini sull’ omicidio Chiara Poggi, la corretta gestione della scena del crimine è stata sin dall’inizio un elemento cruciale per l’accertamento della veritĂ . Secondo i verbali ufficiali raccolti nei primi momenti e nei giorni successivi al delitto del 13 agosto 2007, i soccorritori, tra cui personale sanitario e addetti alle onoranze funebri, hanno seguito scrupolosamente tutte le procedure previste per evitare contaminazioni di prove. . I primi ad arrivare presso l’abitazione di via Pascoli 8, a Garlasco, sono stati i sanitari del 118 di Vigevano. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, il verbale dei soccorritori: cos’è successo a casa Poggi

