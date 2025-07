Spagna le fake news razziste dell’estrema destra incendiano la città | violenze e arresti a Torre Pacheco

Un'ondata di fake news razziste messe in circolazione da gruppi e partiti dell'estrema destra spagnola hanno generato violenti scontri e disordini a Torre Pacheco, dove è scattata una vera e propria "caccia all'immigrato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fake news, la Rai rilancia la campagna ‘Uniti contro la disinformazione’ con 10 video educativi - In un’epoca in cui l’informazione circola senza filtri e le tecnologie digitali amplificano la diffusione di contenuti falsi, la Rai torna in campo con una campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno delle fake news.

Cosa c'è dietro la fake news sul malore di Parolin e chi vuole farlo fuori dalla corsa a nuovo Papa - Una vendetta per il caso Becciu o una strategia degli americani? La Santa Sede smentisce le notizie sulle condizioni di salute di Pietro Parolin

"L'ordinanza che chiude le scuole a Messina per allerta meteo è una fake news", il sindaco smentisce il documento - Una bufala o una semplice goliardata per saltare un giorno di scuola? È stato immediatamente smascherato il goffo tentativo di spacciare per vera un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Federico Basile.

