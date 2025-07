Champagne come risarcimento Davide Lacerenza e Stefania Nobile verso il patteggiamento

Raggiunto un accordo sulle pene con i pm di Milano. Le bottiglie di alcolici, sono quelle sequestrate, dal valore di centinaia di migliaia di euro. La decisione ora spetta al giudice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Champagne come risarcimento", Davide Lacerenza e Stefania Nobile verso il patteggiamento

