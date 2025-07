Frattesi Inter dopo i dubbi della scorsa stagione con Chivu diventa centrale

Davide Frattesi pronto a ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova Inter di Christian Chivu: il tecnico lo considera perfetto per la sua idea di gioco Davide Frattesi non ha mai sentito così forte la fiducia dell’Inter. A pochi giorni dall’intervento per l’ernia inguinale, come riportato da la Gazzetta dello Sport, si è visto arrivare in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Frattesi Inter, dopo i dubbi della scorsa stagione, con Chivu diventa centrale

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera.

Inter-Barcellona: Sommer eroe del match, Frattesi e Martinez decisivi - Incredibile ma vero: finisce 4-3 e il man of the match è un portiere, Yann Sommer. "Sono molto felice, è stata una partita incredibile - dice l’elvetico alla fine di Inter-Barcellona - L’ultima su Yamal è stata una parata speciale, lui è un giocatore fortissimo.

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport.

Barzaghi (Sky): “Non solo Frattesi è centrale nei programmi di Chivu, con l'Inter si parlerà anche di rinnovo”. Vai su Facebook

Inter, Frattesi operato di ernia inguinale: i tempi di recupero e quando torna a disposizione di Chivu; Chivu spiega perché l'Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi: Si sarebbe creato rumore; Chivu: “Frattesi tornato in Italia per recuperare. Meteo? Ci dicano se si gioca o no”.

Chivu pronto a lasciare il 3-5-2: ecco le due nuove formazioni in attesa del “trequartista” - Con l'inizio della nuova stagione, l'Inter è pronta a cambiare pelle. Come scrive fcinter1908.it

Inter, basta crolli nel secondo tempo. E Chivu cambia ruolo a Mkhitaryan e Luis Henrique - Sarà inevitabilmente unìInter diversa: il tecnico cercherà di motivare la squadra anche attuando delle modifiche tattiche ... Riporta fcinter1908.it