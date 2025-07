Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro

Avvio in lieve rialzo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni aprono la seduta con un incremento dello 0,1% a 34,48 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro

In questa notizia si parla di: prezzo - euro - apre - aumento

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

Il prezzo del gas apre in calo a 32,78 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano in avvio una flessione dello 0,9% a 32,78 euro al megawattora.

12 Luglio 2025 - Nel primo semestre del 2025, il prezzo medio del latte ‘tal quale’ alla stalla si è mantenuto stabile nell’UE-27, attestandosi a 53,27 €/100 kg. Anche per Giugno, le stime della Commissione UE confermano questa tendenza, con un valore medi Vai su Facebook

Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro; Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro; Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,67 euro.

Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro - Ad Amsterdam le quotazioni aprono la seduta con un incremento dello 0,1% a 34,48 euro al megawattora. Lo riporta ansa.it

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,67 euro - Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi ed alle forniture di Gnl. Come scrive ansa.it