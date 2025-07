Calciomercato Inter Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Lookman | le ultime

Calciomercato Inter, la dirigenza milanese valuta le alternative in caso dovesse sfumare Lookman dall’Atalanta: le ultime dal capoluogo lombardo. Il calciomercato Inter non è ancora decollato ma ci sono molte offerte interessanti alle quali il direttore sportivo Marotta sta lavorando con attenzione e meticolosità . In particolare, uno degli aspetti più delicati, è quello legato all’attacco nerazzurro della prossima stagione che potrebbe vedersi rinnovato in vista della prossima Serie A. Tra i nomi caldi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri monitorano con attenzione due profili ben distinti per caratteristiche e prospettiva: si tratta di Loïs Openda e Eliesse Ben Seghir. 🔗 Leggi su Internews24.com

