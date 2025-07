Partorire in acqua | ci avete mai pensato? Perché sceglierlo e quando si può fare

Negli ultimi anni il parto in acqua ha guadagnato sempre più consensi tra le donne in gravidanza, pur rimanendo ancora un’esperienza limitata a poche future mamme. Come si intuisce dal nome stesso, la fase del travaglio come quella espulsiva non avviene né in piedi, né accovacciate o sdraiate, ma in una vasca piena di acqua calda. Le ragioni di questa scelta sono legate soprattutto al desiderio di vivere un’esperienza meno medicalizzata, più intima e dolce, che riduca il dolore e favorisca il rilassamento. Ma quali sono i reali vantaggi? Quando è consigliato? E quali sono i rischi da conoscere? Queste sono domande fondamentali, che dobbiamo porci, prima di scegliere che tipo di parto vogliamo fare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Partorire in acqua: ci avete mai pensato? Perché sceglierlo e quando si può fare

In questa notizia si parla di: acqua - partorire - avete - pensato

Parto in acqua con app: smartphone e smartwatch aiutano a partorire in ... - Parto in acqua: a Palermo al via la sperimentazione con smartphone e smartwatch per comprendere gli effettivi vantaggi di partorire in acqua Partorire in acqua riduce il dolore? Riporta affaritaliani.it

I vantaggi di partorire in acqua - Le Scienze - I travagli in acqua hanno avuto inoltre meno richiesta di interventi medici per aiutare le contrazioni, e le madre in generale hanno riferito di sentirsi più tranquille e sicure. Segnala lescienze.it