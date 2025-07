Calciomercato Inter Frey | Sommer deve restare Su Calhanoglu … | VIDEO

SĂ©bastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha parlato del calciomercato dei nerazzurri, da Yann Sommer a Hakan Calhanoglu, a 'La Tripletta'. SĂ©bastien Frey, classe 1980, ex portiere in Serie A - tra le altre - di Parma, Fiorentina e Inter, ha parlato del calciomercato dei nerazzurri, da Yann Sommer a Hakan Calhanoglu, a 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il video con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Inter, Frey: “Sommer deve restare. Su Calhanoglu …” | VIDEO

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - frey - sommer

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

Frey a La Tripletta: Inter, ecco perché Sommer deve restare. E Calhanoglu...; Ex viola, Frey: Ottimo mercato dell'Inter, su Sommer...; Frey: “Inter, mercato intelligente. Terrei Sommer. E Martinez può diventare…”.

Calciomercato Inter, per la difesa c'è De Winter. Sommer e Acerbi possono dire addio? - All’uscita dalla sede della Lega serie A, Beppe Marotta, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. Si legge su msn.com

Calciomercato Inter News/ Sommer può seguire Calhanoglu, rischio Barcellona per Dumfries! - Il calciomercato Inter rischia di perdere sia Denzel Dumfries in ottica Barcellona e Yann Sommer che potrebbe seguire Calhanoglu in Turchia ... Segnala ilsussidiario.net