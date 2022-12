Skeleton | Coppa del Mondo Park City 2022 | Christopher Groother devastante | Seunggi Jung ancora secondo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È il campione olimpicoGrotheer a svettare nella seconda tappe delladeldial maschile. Nel budello di(USA) il teutonico è stato, trionfatore come a febbraio in quel di Pechino. Il tedesco è riuscito a dar spettacolo, trovando addirittura il record della pista (migliorato nuovamente nella seconda run) e chiudendo con il tempo di 1’36”26. Alle sue spalle, occupando nuovamente la seconda posizione, c’è il coreano, che già aveva chiuso in piazza d’onore a Whistler. Per lui 17 centesimi di ritardo, mentre terzo c’è Marcus Wyatt, colui che aveva vinto in Canada. Completano la top-5 il teutonico Felix Keisinger e l’altro coreano Jisoo Kim. Ricordiamo che non c’erano ...

OA Sport

Proprio la giovane teutonica è al comando della classifica dicon 401 punti proprio davanti a Rahneva che dista otto lunghezze. Ricordiamo che la squadra italiana ha preferito disertare la trasferta nordamericana preferendo gli allenamenti in Europa.IN TV - Il fine settimana di Park City delladel Mondo di bob esarà trasmesso sulla pagina YouTube di IBSF, oppure tramite il link su IBSF.com. Non è prevista copertura televisiva o in streaming. PROGRAMMA CDM BOB EPARK ... Skeleton, Coppa del Mondo Park City 2022: si impone Mirela Rahneva davanti a Tina Hermann Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...Prima vittoria stagionale per Jacqueline Lolling sul circuito di Interncontinental Cup femminile. La tedesca, che nelle prime due tappe era sempre giunta in seconda posizione, ha dominato la scena sul ...