(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo due mesi di non detti e discussioni regolamentari nel Pd si comincia a fare sul serio e d'un tratto si parla del vero nodo della questione: il partito rischia una, in gioco c'è la sua ...

Tiscali Notizie

Il dibattitomanifesto dei valori è "surreale, assolutamente. Il messaggio che ci hanno dato gli elettori il 25 settembre non è 'cambiate il manifesto', ma semmai, cambiate la vostra classe ...Questa offre unoaccuratofaticoso programma di addestramento cinematografico che l'intero cast ha dovuto affrontare per mentre il cast si prepara per le riprese sfidando la forza di ... Pd spaccato sul manifesto, sul congresso irrompe rischio scissione Roma, 2 dic. (askanews) - Dopo due mesi di non detti e discussioni regolamentari nel Pd si comincia a fare sul serio e d'un tratto si parla del ...Con un campione di volumi in aumento, il corpus di campagne gestite da Adwise, tech-company di Adtelier, restituisce anche uno spaccato sui trend della pubblicità video ...