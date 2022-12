OA Sport

Tante emozioni nel 3 - 3 tra Serbia econ protagonista un superbo Sergej Milinkovic - Savic. Malissimo Zambo Anguissa e Nikola Milenkovic. - -Pari tra Germania e Spagna , rimontacontro la Serbia .seconda giornata Qatar 2022, Le bocciate: Belgio voto 4,5 : Una squadra irriconoscibile. Già nella prima gara non hanno del ... Pagelle Camerun-Brasile, Mondiali calcio 2022: voti in diretta (Arianna Ravelli) In attesa di vedere come andrà l’ultima partita dei gironi contro il Camerun, dove il professor Tite ha intenzione di schierare una banda di ragazzini davanti (Anthony, Rodrygo, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...