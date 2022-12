Orion accende i motori per tornare a casa La prossima volta che vedrà la Luna avrà equipaggio umano

si appresta così a lasciare l'orbita lunare, ma prima dovrà passare di nuovo vicino alla Luna per una manovra di assistenza gravitazionale: il passaggio ravvicinato è previsto il 5 dicembre ...SpaceX: Ship di Starshiptutti i motori Negli scorsi giorni era avvenuta una prova con più ...ci sarà la versione lander lunare che avrà portelli in grado di agganciarsi alla capsula, ...Artemis 1: non si ferma Orion, effettuando una corretta inserzione in orbita lunare e segnerà il record come veicolo spaziale umano più lontano dalla terra.Il veicolo resterà nell'orbita per i prossimi 6 giorni per continuare la serie di test per misurare le posizioni delle stelle e orientarsi in modo corretto.