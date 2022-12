Milly Carlucci ' smascherata' da Carolyn Smith | Vi dico io chi è davvero

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Questa sera appuntamento con le barzellette di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle... Intanto però, la giuratarompe il silenzio su, dopo le recenti frecciatine velenose con Selvaggia Lucarelli. Eccezionalmente di venerdì sera assisteremo oggi a Ballando con le Stelle. A causa dei Mondiali in Qatar, infatti, la programmazione Rai è stata sconvolta. Ma questo poco importa per uno show che funziona alla perfezione come quello di. Non è un caso che tutte le trasmissioni della televisione di Stato, da Storie Italiane a La Vita in Diretta, passando per Oggi è un altro giorno, ne parlino. A funzionare è il cast ma anche la conduttrice - ovviamente - e i giurati. Tra questi anche. Coreografa di ...