Micol Incorvaia | i consigli di Tavassi e Antonino dopo lo scontro con Patrizia

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022), idi EdoardoSpinalbeseloconRossetti: ecco cosa è emersoè entrata nella Casa più spiata d’Italia poche settimane fa. Negli ultimi giorni la giovane influencer è duramente criticata da due coinquiline, Wilma Goich eRossetti. Leggi anche –> lisola dei famosi un ex gieffino sostituira alvin lindiscrezione Ilo dei due gieffini per la giovane influencer Nelle ultime ore EdoardoSpinalbese hannoato alla gieffina come comportarsilocon...