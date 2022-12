L'Eco di Bergamo

... si tratta proprio della "EVO2" che ha vinto il Lamborghini Super Trofeo Europa di quest'anno, con i piloti Loris Spinelli e Max Weering, che corrono per il teamdi Bergamo, giunto ......visto l'impegno parziale nella serie americana con ANSAe l'iscrizione alla gran finale decisa all'ultimo. In gara 1 il successo è andato a Loris Spinelli e Max Weering del team. ... Bonaldi Motorsport festeggia i 30 anni di attività in pista con due grandi vittorie Motori.Bonaldi Motorsport taglia il traguardo dei trent’anni, vincendo il Lamborghini Super Trofeo Europa con Loris Spinelli e Max Weering e il Campionato Italiano GT con Michael Fischbaum e Milos ...Bonaldi Motorsport festeggia in grande stile i trent’anni di attività in pista, vincendo il Lamborghini Super Trofeo Europa con Loris Spinelli e Max Weering e il Campionato Italiano GT con Michael Fis ...