Anche arbitri senza coraggio né sensibilità

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un giorno ricorderemo il Qatar come il Muro del calcio. Non è ancora dato di sapere se sarà stato una Grande Muraglia sentiero di conoscenza oppure una barriera berlinese eretta a difesa dell'...

Un elenco aperto,perché il torneo, nonostante la nostalgia, prosegue e si espande. È nella ... il fuorigioco sistematico e alto sostenuto dalle innovazioni tecnologiche di supporto agli, ...Un giorno ricorderemo il Qatar come il Muro del calcio. Non è ancora dato di sapere se sarà stato una Grande Muraglia sentiero di conoscenza oppure una barriera berlinese eretta a difesa dell'...Un giorno ricorderemo il Qatar come il Muro del calcio. Non è ancora dato di sapere se sarà stato una Grande Muraglia sentiero di conoscenza oppure una barriera berlinese eretta a difesa dell’ignoranz ...Ottima prestazione anche delle assistenti di linea, la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz. La carriera di una arbitra apripista In seguito ad una lunga carriera nel panorama femminile, ...