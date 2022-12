Ucraina | 31 anni fa il referendum per l' indipendenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Kiev, 1 dic. (Adnkronos) - "Non sostenere l'significa sostenere la dipendenza": era questo l'argomento principale degli ucraini che vedevano il futuro della loro patria soltanto in uno stato indipendente. Con ilsull'del Paese, il 1 dicembre 1991 il popolo confermò l'Atto di proclamazione dell'dell', adottato successivamente dalla Verkhovna Rada il 24 agosto dello stesso anno. Alla vigilia del, la posizione dell'intellighenziaebbe una grande influenza, in particolare l'appassionato discorso di Lina Kostenko, con il quale la poetessa si rivolse al popolo: "Gente - disse - domenica andrete ai seggi elettorali, ma non pensiate che questi saranno i vostri passi. La storia sta già facendo il suo ...