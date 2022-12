Sci alpino | Nina Ortlieb chiude in vetta anche la terza prova della discesa di Lake Louise | bene Goggia 4a

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Arriva il bis di. Dopo aver già chiuso inil primo allenamento disputato martedì, l’austriaca ha fatto registrare la migliore prestazionenella, ed ultima,di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023. Sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill le atlete sono scese in condizioni estreme. Nonostante il sole pieno, infatti, la colondi Mercurio è scesa nuovamente fino ai -20°, rendendo lo scenario davvero complicato., come detto, ha impressionato ancora,ndo con il tempo di 1:48.79 con 33 centesimi di margine sulla ...

Migliore degli italiani Mattia Casse , 8° a 0.80 dalla testa, ma ha ben figurato anche Matteo Marsaglia in dodicesima posizione a poco meno di 1 dal miglior crono di giornata. Più distanti Christof ...Senza dubbio una delle piste più importanti al mondo, nel 1985 e nel 2005 ha ospitato i campionati mondiali died è considerata da molti esperti come una delle piste più tecniche anche per ...Kappa, il marchio di sportswear del gruppo torniese BasicNet, ha annunciato questa settimana il lancio della sua prima collezione per gli sport invernali con la nazionale statunitense U.S. Ski & Snowb ...La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa negli USA a Beaver Creek per un weekend lungo di gare veloci che si preannuncia rovente. In programma 2 discese e 1 superG, Difficilissimo indicare i ...