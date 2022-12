Qatar 2022 | Rice lancia l’Inghilterra | «Non siamo qui per gli ottavi»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Declanla candidatura delper la vittoria a: «Vogliamo arrivare fino in fondo, qui per dimostrarlo» Declan, intervistato dalla BBC,la candidatura delper la vittoria finale ai Mondiali di. Di seguito le sue parole. «Se guardiamo al nostro reparto offensivo abbiamo talenti di livello mondiale, giocatori che hanno vinto i più grandi trofei. Nonqui solo per entrare agli, vogliamo arrivare fino in fondo. Sta a noi dimostrarlo, la Francia l’ha fatto. Altre nazioni guarderanno la nostra qualità e… Perché non dovremmo essere temuti?» L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Spagna passa in vantaggio. È il "solito" Morata che si fa trovare pronto di testa, al 12', sul perfetto cross di Azpilicueta. Per il calciatore spagnolo è il terzo gol messo a segno in tre ...I nordafricani sconfiggono i canadesi per 2 - 1, mentre per Modric e compagni basta lo 0 - 0 contro la squadra di ...Cosa salta agli occhi della partita di Qatar 2022 tra la Costa Rica e la Germania Una terna arbitrale tutta al femminile. Ed è la prima volta nella storia dei Mondiali. Stephanie ...Gianluca Di Marzio lancia la probabile formazione che Lionel Scaloni schiererà questa sera nel match tra Argentina e Polonia, in programma alle ore 20. El Toro nerazzurro sarà il riferimento offensivo ...