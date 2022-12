Numero chiuso a Medicina e Veterinaria | il Governo conferma i test d' ingresso ma concede un doppio tentativo ad aprile e luglio

...TOLC (Test Online CISIA) con cui il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso già da anni supporta la selezione di quegli atenei che offrono dei corsi di laurea a'...Almeno per quanto riguarda ilper i corsi di laurea richiestissimi come Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il nuovo Esecutivo non abolisce l'accesso programmato e conferma la riforma ...Per il prossimo anno accademico, si avranno a disposizione due tentativi, ad aprile e a luglio. Ma i ragazzi di quarta superiore potranno provare fino a quattro volte per candidarsi all'anno 2024/25 ...Il ministero dell’Università e la Ricerca ha annunciato i periodi-finestra in cui si terranno i test per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Per il prossimo anno accademico, si avranno a disposizion ...