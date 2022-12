“Non può averlo fatto” GF Vip 7 | facce impietrite al GF Vip per Attilio Romita | è vietatissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Incubo Covid terminato al GF Vip 7: sono rientrati in casa tutti i concorrenti che nei giorni scorsi erano risultati positivi. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alberto De Pisis. Così come era accaduto con gli altri concorrenti, quando De Pisis ha nuovamente varcato la porta rossa tutti i vipponi in casa sono stati freezati e lui li ha salutati uno per uno mentre andava in salotto: “Avetei bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, ha esclamato. Poi il GF Vip ha interrotto il freeze e tutti sono corsi ad abbracciarlo. Dopo i saluti, Alberto ha raccontato i giorni in isolamento: “Dieci giorni in silenzio, è stato un incubo. Ero blindato”. E ancora ha raccontato che sono stati dieci mesi, una situazione molto pesante: “A tratti avevo le allucinazioni. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”. Prima di ...