Napoli | forte interesse per Kad?oglu Il padre del calciatore | “Ci hanno contattati”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Altro giro, altra corsa: ilnon ha intenzione di fermarsi e mira dritto a vincere lo scudetto. Mai come quest’anno. Approfittando della pausa per il Mondiale che finirà tra un mese circa, il club azzurro sta preparando tutto per il rientro e per il mercato. Attualmente, la società partenopea guidata da Aurelio De Laurentiis L'articolo

CalcioNapoli24

Attraversano lo Stretto di Messina e arrivano ail 7 settembre. Dopo l'incontro a Teano con ... tramite un messaggio letto il 2 giugno del 1982 alla Camera del Senato pose unlegame tra il ...... a Firenze alla Fortezza da Basso - Piazzale Montelungo, ain via Vespucci, a Sassari in ... "A fronte delpeggioramento delle condizioni economiche che ha portato a un aumento generalizzato ... Massimiliano Esposito: "Napoli forte, basti vedere chi entra in campo al posto dei titolari" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport:ì ...Continuano i problemi fisici di Kim Min-Jae, difensore del Napoli impegnato con la Corea del Sud ai Mondiali in Qatar in queste settimane di sosta dei campionati. L'azzurro ...