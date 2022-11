Messico | Lozano | “Ringrazio i tifosi per il sostegno alla squadra | mi scuso con loro per l’eliminazione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il calciatore del, Hirving, ha parlato deldella suaal Mondiale 2022 in Qatar, nonostante la vittoria conquistata contro l’Arabia Saudita. Queste le sue parole piene di rammarico: “È un duro colpo, non ci sono parole, laha cercato la qualificazione dal primo minuto. Abbiamo avuto la possibilità di fare più gol, ma non ci siamo riusciti, resta l’amaro in bocca”. A queste parole si aggiungono poi quelle di Tudn Edson Alvarez, che afferma: “È un duro colpo, non ci sono parole, laha cercato la qualificazione dal primo minuto. Abbiamo avuto la possibilità di fare più gol, ma non ci siamo riusciti, resta l’amaro in bocca”. SportFace.