Mario Ferri | “Dopo Quatar 2022 metto la testa a posto”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Uscire di scena quando si è al culmine del successo: tornando in Italia da Doha,mi giura che quella che l’ha visto protagonista durante Portogallo-Uruguay ai Mondiali in Qatar, è stata la sua ultima invasione di campo :“Ho un’età (35 anni, nda). Ne ho fatte troppe”. Tuttavia assicura: “Continuerò comunque a farmi sentire per le cose in cui credo. Che sia sui social o in tv, magari con un reality”., torniamo a lunedì sera. Cosa è successola sua improvvisata? Mi hanno portato in una camera di Polizia per il riconoscimento e la verifica dei documenti. Non potevo sapere cosa mi sarebbe successo: in fondo avevo sventolato la bandiera arcobaleno in un paese che lo ha esplicitamente vietato. Pensavo che, se mi avessero arrestato, sarebbe scoppiato un vero e proprio caso ...

Non si placa lo scontro a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte , arrivati aicorti dopo la caduta del governo giallorosso che ha portatoDraghi a Palazzo Chigi al posto dell'avvocato. A scatenare l'ennesimo botta e risposta tra i due negli ultimi giorni è stata la ..., meglio noto come " Il Falco ", ha parlato ai microfoni di Calciomercato24.com dopo l'invasione di campo in Qatar in Portogallo - Uruguay dei Mondiali 2022 . "Io sono il Diego Armando ...Mario Ferri, meglio noto come “Il Falco”, ha parlato ai microfoni di Calciomercato24.com dopo l'invasione di campo in Qatar in Portogallo-Uruguay dei Mondiali 2022 . “Io sono il Diego Armando Maradona ...L’italiano era entrato in campo in Portogallo-Uruguay con la maglia di Superman e un messaggio per le donne iraniane e la pace in Ucraina. In mano aveva la bandiera arcobaleno ...