Marinella non trova 15 dipendenti | Preferiscono i call-center A Napoli tradizione sartoriale a rischio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Voglio lanciare un grido d’allarme. Siamo a, capitale della disoccupazione, noi nei nostri laboratori abbiamo bisogno di 10-15 giovani ma non riusciamo arli”. Maurizio, uomo immagine del noto brand di cravatte, intervenendo al Tenco Talks sulla sostenibilità ha spiegato che la sua azienda non riesce are nuovi lavoratori. “I ragazzi non vogliono più fare questi antichi mestieri,andare neia rispondere al telefono che non entrare nei laboratori. E’ un problema che accomuna sartorie, camicerie e calzaturificio, non si vuole lavorare più con le mani. Mi arrabbio perché gli stranieri vogliono tutti lavorare per noi io, invece, vorrei fare crescere i napoletani”. E ha concluso dicendo: “Vorrei che a ...