Manovra | Lupi | Detassare aumenti stipendio e sostenere famiglie numerose

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "L'impianto della Legge di Bilancio è positivo, centrato in particolare sulle misure a favore die imprese per contrastare l'emergenza energetica e con provvedimenti utili a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Le risorse disponibili sono poche e non vanno disperse, il gruppo di Noi Moderati lavorerà per introdurre la detassazione deglidifino a 200 euro, per mettere in sicurezza i fondi del Pnrr e aumentare il sostegno alle, in particolare quelle". Lo afferma il capo politico di Noi Moderati, Maurizio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev