LIVE Croazia-Belgio | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Hazard parte dalla panchina

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 15.05 Ecco le formazioni ufficiali: Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic Belgio (3-4-2-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Witsel, Trossard; De Bruyne, Carrasco; Mertens. Ct. Martinez 15.03 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Croazia-Belgio, scontro diretto per il passaggio del turno.

Ancora imbattuti, al debutto hanno pareggiato con il Marocco prima di vincere con il Belgio. Oggi basta un pareggio per passare il turno: in caso di sconfitta dovranno puntare l'orecchio sull'altra partita. Prima di questa serie, la Croazia aveva vinto solo una delle sei precedenti partite nella competizione in cui aveva subito la prima rete dell'incontro (una vittoria e cinque pareggi): 2-1 contro l'Italia. Costa Rica e Germania giocheranno alle 20 di questa sera, giovedì 1 dicembre, nell'ultimo turno della fase a gironi del Gruppo E di Qatar 2022.