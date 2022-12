L' inflazione non cala? Vanno indicizzati pensioni e stipendi

Agenzia ANSA

... 'Dovremo rivedere il Piano con l'Europa perché a causa dell', solo il mio ministero ha un onere maggiore di 5 miliardi sugli interventi. O si taglia sulle opere oci stiamo dentro. ......gran parte il risultato degli sforzi della Federal Reserve statunitense per affrontare l',...è un problema francese . Gli Stati Unitidevono fraintendere. In Europa, siamo felici che ... Inflazione non cala, livelli record anche a novembre - Economia L’occupazione tra le donne italiane è in ritardo rispetto alla controparte maschile e rimane in fondo alla classifica dell’UE, evidenziando le sfide che deve ...Il "Reddito di cittadinanza non ha funzionato" secondo la premier Giorgia Meloni e tra qualche mese saranno molte le persone che ...