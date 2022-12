Laporte | ' Non guardo le partite di calcio Al City non so neppure a che ora giochiamo'

Alfredo Pedullà

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": '...Il primo posto è prezioso in ottica ottavi di finale, perché consentirebbe diincrociare il Brasile con ogni probabilità primo, ma ai nipponici basterebbe con ogni ... Pau Torres,, Balde; ... Laporte: “Nessuno gioca meglio della Spagna” in vista del decisivo match, ha parlato anche il centrale difensivo Aymeric Laporte. Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore iberico ha dichiarato: “Se parliamo della ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...