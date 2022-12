“L’amore è una cosa meravigliosa” | la festa della canzone e della poesia napoletana firmata Cirillo e Lanza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Musica,, citazioni illustri, ma anche battute e gag, mai volgari, nel segno del divertimento e: nello spettacolo musicale “è una“, andato in scena l’11 novembre scorso a Napoli, all’Auditorium Salvo D’Aquisto, i due protagonisti, Peppee Bruno, si sono mossi nel cerchio magico dei sentimenti, creando piccoli varchi spazio temporali nei quali hanno accolto colleghi, umoristi, amici, ognuno con una propria testimonianza artistica antica o moderna. La sala piena e l’ovazione finale ha suggellato la riuscita di un progetto nato dalle idee e dalle note di due musici-amici napoletani, Peppe, cantautore romantico e suadente, e Bruno, ...

